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- İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği
İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği
- 24.08.2022 - 08:42
- Güncelleme : 24.08.2022 - 08:43
Türkiye'ye gelen ve buradan Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenler, Yunan unsurlarınca geri itiliyor.
Bu kapsamda yurt genelinde düzensiz göçmenlerle mücadele sürüyor.
Seferihisar ve Foça'da denetim
Son olarak İzmir'de Sahil Güvenlik Komutanlığı geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.
İlk olarak 22 Ağustos tarihinde farklı saatlerde Seferihisar ve Foça ilçesi açıklarında ihbar alan ekipler harekete geçti.
39 göçmen kurtarıldı
Bu çerçevede Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik botlar içerisindeki 39 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.
Yaralı şahsın tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi
Öte yandan Çeşme ilçesi açıklarında ise yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 26 göçmen yakalandı, tur teknesinde yaralanan 1 şahsın ise tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
İHA'nın aktarımına göre; yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.