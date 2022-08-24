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    İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği

    İzmir açıklarında aynı gün 3 ilçede düzensiz göçmen denetimi yapıldı. Bu kapsamda 66 göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
    • 24.08.2022 - 08:42
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 08:43
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    İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği

    Türkiye'ye gelen ve buradan Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenler, Yunan unsurlarınca geri itiliyor.

    Bu kapsamda yurt genelinde düzensiz göçmenlerle mücadele sürüyor.

    Seferihisar ve Foça'da denetim

    Son olarak İzmir'de Sahil Güvenlik Komutanlığı geniş kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

    İlk olarak 22 Ağustos tarihinde farklı saatlerde Seferihisar ve Foça ilçesi açıklarında ihbar alan ekipler harekete geçti.

    İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği #1

    39 göçmen kurtarıldı

    Bu çerçevede Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik botlar içerisindeki 39 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

    Yaralı şahsın tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi

    Öte yandan Çeşme ilçesi açıklarında ise yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 26 göçmen yakalandı, tur teknesinde yaralanan 1 şahsın ise tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

    İHA'nın aktarımına göre; yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği #2

    İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği #3


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