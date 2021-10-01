Bursa'da çelik kasayı çalan hırsızlar gözaltına alındı

Ziynet eşyası bulunan kasayı çarşafa sararak çalan hırsızların adresi ve kimlikleri belirlendi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan S.T'ye ait evden ziynet eşyası bulunan çelik kasa, kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

S.T'nin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, evin çevresindeki ve şüphelilerin kaçış istikametindeki 72 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi.

Yapılan araştırmalarda şüphelilerin O.Ö., M.K. ve M.P. olduğu tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Zanlıların çelik kasayı evdeki çarşafa sararak götürdükleri adresi belirleyen polis, operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonla kimliği tespit edilen 3 şahıs gözaltına alındı.

ÇALINTI EŞYALAR ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramada çalınan çelik kasa, kasadaki 80 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve 2 tabanca ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



