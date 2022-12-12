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Adana'da tarım işçilerinin tehlikeli yolculuğu

Adana'da tarım işçilerinin tehlikeli yolculuğu

Tarım işçilerini taşıyan minibüse sığmayan 5 kişinin aracın tavanında yaptığı yolculuk, başka bir sürücü tarafından kayıt altına alındı.