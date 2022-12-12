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    Adana'da tarım işçilerinin tehlikeli yolculuğu

    Tarım işçilerini taşıyan minibüse sığmayan 5 kişinin aracın tavanında yaptığı yolculuk, başka bir sürücü tarafından kayıt altına alındı.
    • 12.12.2022 - 09:08
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 09:37
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    Adana'da tarım işçilerinin tehlikeli yolculuğu

    Adana'nın Yüreğir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan bir minibüs, görenlerin yüreğini ağza getirdi.

    Trafiğin yoğun olduğu yolda minibüs sürücüsü, araca sığmayan 5 tarım işçisinin canını hiçe saydı.

    Tarım işçileri, hızla giden minibüsün tavanında ölüm tehlikesine aldırmadan yollarına devam etti.

    O anlar kayıt altına alındı

    Minibüsün tavanındaki tehlikeli yolculuk, başka bir araçta bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

    Sürücü tepki gösterdi

    İHA'nın haberine göre, tarım işçileri tehlikeli yolculuğa devam ederken, bu anları çeken vatandaşların ise yolcuların her an düşebileceğini söylemesi dikkat çekti.

    Adana'da tarım işçilerinin tehlikeli yolculuğu VİDEO

    Adana da tarım işçilerinin tehlikeli yolculuğu #1


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