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    Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

    Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
    • 06.08.2022 - 02:51
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    Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

    Sakarya'da Yeni Mahalle Sahil Caddesi ile liman bağlantı yolu arasında, Adapazarı istikametinden liman istikametine gitmekte olan E.A. idaresindeki otomobil ile Sahil Caddesi’nden çıkış yapan E.M. idaresindeki otomobil çarpıştı.

    5 yaralı

    Meydana gelen kazada E.M., E.A., B.Y., İ.Y.A., D.K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekibi sevk edildi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırırken polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

    Sakarya da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı #1

    "Sürekli kaza oluyor, bu bölgeye ışıklandırma yapılsın"

    İHA'nın haberine göre, bölgede sürekli kaza olduğunu aktaran mahalle sakini Ergün Demirkan, “Bu bölgede bir tane değil 15 kaza meydana geldi. Yazık, günah bu vatandaşlara. Bu bölgeye ışıklandırma yapılması lazım” derken mahalle sakini Sevim Uyar ise, “Buraya ışık yapılmasını istiyoruz. Büyüklerimize sesleniyorum. Sürekli kaza oluyor. Yazık değil mi bu insanlara” dedi.

    Sakarya da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı #2

    Sakarya da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı #3

    Sakarya da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı #4


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