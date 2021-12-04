Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Bursa'da bir geri dönüşüm fabrikasında alevlerin tüm fabrikayı sardığı yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Bursa'da saat 01.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Yaylacık mahallesinde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasının açık depo alanında çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ALEVLER KISA SÜREDE YAYILDI

Yangın kısa sürede bütün depo alanını sararken, yaklaşık 10 itfaiye aracı ve çok sayıda itfaiye eri yangına müdahale etti.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınırken, geri dönüşüm fabrikasında maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.