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    Kocaeli merkezli 3 ilde, silah kaçakçılarına operasyon

    Silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi.
    • İHA
    • 02.06.2021 - 14:19
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    Kocaeli merkezli 3 ilde, silah kaçakçılarına operasyon

    Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

    Olay hakkında inceleme başlatan ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

    Şahıslar teknik ve fiziki takibe alındı.

    22 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Kocaeli merkezli 3 ilde, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

    Silah ticareti yaptığı belirlenen 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    Kocaeli merkezli 3 ilde, silah kaçakçılarına operasyon #1

    ELE GEÇİRİLENLER

    Yapılan aramalarda 22 adet tabanca, 16 adet şarjör, 892 adet tabanca mermisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile 33 adet tüfek fişeği ele geçirildi.

    Şahıslar, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Kocaeli merkezli 3 ilde, silah kaçakçılarına operasyon VİDEO

    Kocaeli merkezli 3 ilde, silah kaçakçılarına operasyon #2

    Kocaeli merkezli 3 ilde, silah kaçakçılarına operasyon #3

    Kocaeli merkezli 3 ilde, silah kaçakçılarına operasyon #4

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