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Mali suç örgütlerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 6 aydır teknik ve fiziki takipteydi…
Ekipler, bugün düğmeye bastı, 47 ilde eş zamanlı operasyonlar yapıldı.
237 şüpheli gözaltında
490 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 237 şahıs gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan da ‘Paravan’ adı verilen operasyonlarına ilişkin açıklama geldi.
"Suç ve suçlularla mücadele sürecek"
Operasyonların sürdüğünü belirten Bakan Yerlikaya, suç ve suçlularla mücadeleye soluksuz devam edileceğinin mesajını verdi.
Bakan Yerlikaya, “Devletimizin ve milletimizin menfaatleri önceliğimizdir. Operasyonda görev alan bütün kahramanlarımızı tebrik ediyorum.” dedi.