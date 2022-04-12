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    İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

    Emniyet güçlerinin 6 ilçede düzenlediği şafak operasyonunda yakalanan 20 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin adresinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
    • 12.04.2022 - 09:23
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 09:52
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    İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

    İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

    24 adrese şafak operasyonu

    AA'nın haberine göre; polis ekipleri Ümraniye merkezli Üsküdar, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe ve Esenyurt ilçelerinde, 24 adrese şafak gerçekleştirildi.

    20 gözaltı

    Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde bulundu, 20 şüpheli gözaltına alındı.

    Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için emniyete götürülecek.

    İstanbul da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı #1

    İstanbul da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı #2

    İstanbul da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı #3


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