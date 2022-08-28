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    Kahramanmaraş'ta orman yangını

    Onikişubat ilçesine nedeni henüz belirlenemeyen yangın başladı. Yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
    • 28.08.2022 - 17:21
    • Güncelleme : 28.08.2022 - 17:31
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    Kahramanmaraş'ta orman yangını

    Kahramanmaraş'ın Oniki Şubat ilçesindeki ormanlık alan alevlere teslim oldu.

    Kısıklı Mahallesi üzerinde yaşanan yangın, belirlenemeyen şekilde başladı.

    Bölgedekilerin şhbarı üzerine olay yerinde çok sayıda ekip gönderildi.

    Alevlere müdahale için 6 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, 2 su tankı ve 4 itfaiye aracı ile 65 kişilik persoel görevlendirildi.

    Havadan müdahale edildi

    Yangına havadan müdahale için ise 5 yangın söndürme helikopteri harekete geçti.

    Yangınla mücadele sürüyor

    İHA'da yer alan bilgiye göre, yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

    Kahramanmaraş'ta orman yangını ViDEO


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