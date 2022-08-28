- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kahramanmaraş'ta orman yangını
Kahramanmaraş'ta orman yangını
Onikişubat ilçesine nedeni henüz belirlenemeyen yangın başladı. Yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
- 28.08.2022 - 17:21
- Güncelleme : 28.08.2022 - 17:31
Kahramanmaraş'ın Oniki Şubat ilçesindeki ormanlık alan alevlere teslim oldu.
Kısıklı Mahallesi üzerinde yaşanan yangın, belirlenemeyen şekilde başladı.
Bölgedekilerin şhbarı üzerine olay yerinde çok sayıda ekip gönderildi.
Alevlere müdahale için 6 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, 2 su tankı ve 4 itfaiye aracı ile 65 kişilik persoel görevlendirildi.
Havadan müdahale edildi
Yangına havadan müdahale için ise 5 yangın söndürme helikopteri harekete geçti.
Yangınla mücadele sürüyor
İHA'da yer alan bilgiye göre, yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.