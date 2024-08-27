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Güvenlik güçlerinin zehir tacirlerine yönelik operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.

49 ilde eş zamanları düzenlenen Narkoçelik-35 operasyonları hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

2.5 TON UYUŞTURUCU, 336 GÖZALTI

49 ilde zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen “Narkoçelik-35” operasyonlarında; 2 Ton 428 kilogram uyuşturucu madde, 888 bin 923 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 336 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.