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    Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

    Ege Denizi Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 28,18 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
    • DHA
    • 18.01.2021 - 08:09
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    Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 07.23'te Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıkladı.

    Depremin Muğla'nın Datça ilçesine 97,78 kilometre yakınlıkta ve 28,18 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

    ŞİMDİLİK İHBAR YOK

    Depremde herhangi bir can ya da mal kaybı ihbarının alınmadığı aktarıldı.

    Ege Denizi nde 4 büyüklüğünde deprem #1

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