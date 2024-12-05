İHA
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Yapılan çalışmalarda tespit edilen bir adrese yapılan operasyonda 5 farklı il tarafından aranan ve hakkında mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve hırsızlık suçlarından 27 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi F.K. (35) yakalandı.
CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ
Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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