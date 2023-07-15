5 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 kişi tutuklandı
DHA

Türkiye genelinde yasa dışı göçe yönelik çalışmalar devam ediyor.

Suriye'den Bulgaristan'a kaçakçılığı yapan şebekeyi teknik ve fiziki takiple deşifre eden İl Emniyet Müdürlüğü, şebekeye üye 15 kişinin kimliğini belirledi.

5 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 kişi tutuklama

7 kişi gözaltına alındı

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından bu sabah Mersin, Şanlıurfa, İstanbul, Kayseri ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

6 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılıktan serbest bırakılıp sınır dışı işlemleri için İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Nöbetçi hakim karşısına çıkan 6 şüpheli tutuklandı. Diğer şüpheliler ise aranıyor.