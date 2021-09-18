5 ilde usulsüz engelli raporu operasyonu: 7 tutuklama

Sağlıklı veya engel oranı düşük vatandaşların usulsüz şekilde engelli raporu almalarını sağlayarak haksız kazanç elde edenlere yönelik operasyonda 7 şüpheli tutuklandı.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘rüşvet’ suçlarından yürütülen soruşturmada; bazı kişilerin, sağlıklı veya engel oranı düşük olanların usulsüz şekilde engelli sağlık raporu almalarını sağladıkları tespit edildi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Giresun merkezli Ordu, Samsun ve İstanbul'da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

20 GÖZALTI

Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 20 şüpheli, gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLENLER

Baskınlardaki aramalarda da muhtelif doktor raporunda kullanılan evrak, başka kişiler adına düzenlenen engelli sağlık raporları, bazı tahlil sonuçları, çok sayıda ruhsatsız tabanca ile mermi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin TL ele geçirildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bulancak Adliyesine sevk edilen şüphelilerden Fatih Ş., Mustafa K., Mustafa S., Ufuk U., Yaşar B., Emine A. ve Hüseyin K. olmak üzere hastanelerde güvenlik görevlisi olan ve aracılık yapan 7 şahıs, haksız kazanç elde etmek suretiyle kamuyu zarara uğrattıkları gerekçesiyle Bulancak Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.

Öte yandan soruşturmanın geçmiş dönemlere ilişkin devam edeceği de öğrenildi.