5 yıl önce İstanbul'da kaybolan Yeliz Güner hala aranıyor

'Staja gidiyorum' diyerek evden çıkıp, 5 yıldır haber alınamayan Yeliz Güner'in yoğun bakım ünitesinde kanser tedavisi gören annesi, kızından gelecek müjdeli bir haber bekliyor.

2015 yılında lise son sınıf öğrencisi Yeliz Güner, ailesi ile birlikte İstanbul Esenler’deki evinde yaşıyordu.

Beyazıt'ta staj yaptığı kuyumcu dükkanına gitmek üzere evden çıkan Yeliz Güner, bir daha eve dönmedi.

5 YILDIR HABER ALINAMIYOR

Şu anda 23 yaşında olan Güner'in ailesi, aradan geçen 5 yıla rağmen kızlarından bir türlü haber alamıyor. Kızlarının bir an önce bulunabilmesi için çağrıda bulunan aile, kızlarını ellerindeki 3-5 fotoğrafı ve videosu ile her yerde arıyor.

KANSER TEDAVİSİ GÖREN ANNE, KIZINA KAVUŞMAK İSTİYOR

Güner’in, rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alınan annesinin ise durumu gün geçtikçe ağırlaşıyor. Kanser olduğu öğrenilen anne, kızından gelecek müjdeli haberi dört gözle bekliyor.





KAÇIRILDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Kızının birileri tarafından kaçırıldığını düşündüklerini söyleyen baba Murat Güner, yaptığı açıklamada, “Kızım 28 Temmuz 2015’te kayboldu. ‘Staja çıkıyorum’ diye evden ayrıldı, bir daha haber alamadık. Kaçırıldığını ve tehdit edildiğini düşünüyoruz. Bizim bildiğimiz bir sorunu yoktu. Evde de bir sorun yaşamadık kendisiyle. Ben bu zamana kadar kendisine bir türlü ulaşamadım, o yüzden devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz. Annesi de yoğun bakımda makinaya bağlı yaşam mücadelesi veriyor. Bağırsak ameliyatı geçirdi, kolon kanseri dediler. Annesinin tek isteği var; onu görmek. Bize ölmeden önce onu görmek istediğini söyledi. O yüzden neredeyse çıksın gelsin, belki annesi onu hisseder ve gözlerini açar.” diye konuştu.

"ALIKONULDUĞUNDAN ŞÜPHELENİYORUZ"

Abla Kader Güner ise, “Kardeşim 28 Temmuz 2015’te kayboldu. Annem onu sabah işe gidiyor diye uğurladı. Normalde saat 17.00-18.00’de dönmesi lazımdı. Dönmeyince annem meraklanıyor ve telefonunu arıyor ulaşılamıyor. Sonra kayboldu zaten, o zamandan beri de haber alamıyoruz. Ben kaçırıldığını düşünüyorum, çünkü sevgilisi olsa ve ona kaçsa sonrasında bize haber verirdi. Biz alıkonulduğundan şüpheleniyoruz. Eğer öyle bir şey varsa bize dönsün. Ben kardeşi olarak büyüklerimizden yardım istiyorum. Annemin durumu da hiç iyi değil ve şu an onu bekliyor. Gelmesini istiyoruz hepimiz. Zaten bir hafta oldu hastaneye yatalı.” dedi.