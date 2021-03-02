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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu
Jandarmanın gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 14 gram esrar ele geçirilirken, bir kişi hakkında işlem başlatıldı.
- İHA
- 02.03.2021 - 17:09
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde uyuşturucu denetimi yapıldı.
Jandarma ekipleri, durdurulan bir araç içerisinde M.K. isimli şahısın üzerinde yapılan aramada 14 gram esrar ele geçirdi.
İŞLEM BAŞLATILDI
Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alınan şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatıldı.