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    Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

    Jandarmanın gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 14 gram esrar ele geçirilirken, bir kişi hakkında işlem başlatıldı.
    • İHA
    • 02.03.2021 - 17:09
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    Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

    Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde uyuşturucu denetimi yapıldı.

    Jandarma ekipleri, durdurulan bir araç içerisinde M.K. isimli şahısın üzerinde yapılan aramada 14 gram esrar ele geçirdi.

    İŞLEM BAŞLATILDI

    Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alınan şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatıldı.

    Çanakkale de uyuşturucu operasyonu #1

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