- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- 50 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu
50 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu
İçişleri Bakanlığı, 264 şüpheliye yönelik 'Girdap' operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu.
- 15.11.2022 - 09:16
İçişleri Bakanlığı, 50 ilde 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi ve özel belgede sahtecilik', 'parada sahtecilik', 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet ve irtikap', 'Vergi Usul Kanununa Muhalefet', 'tefecilik' suçlarını işledikleri tespit edilen 264 şüpheliye yönelik 'Girdap' operasyonu gerçekleştirildiğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor..