50 ilde araç stokçularına operasyon

Karabük merkezli 50 ilde "Bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri" gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Türkiye'nin gündeminde stokçuluk var.

Temel gıda maddelerinden elektronik eşyalara kadar birçok kalemde ürün fırsatçılar tarafından stoklanıyor.

Özellikle otomobil sektöründe ÖTV gibi birçok alanda fırsatlar yaratılmasına rağman piyasada sıfır araç bulunamıyor.

CumhurBaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kapsamda halkı mağdur eden stokçuların üzerine kararlılıkla gidileceğini açıklamıştı.Bu kapsamda fırsatçılara yönelik operasyon başlatıldı.

50 iLDE OPERASYON

Ekipler, otomobil stokçularına yönelik 50 ilde operasyon gerçekleştirdi.

51 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

Operasyonda Karabük merkezli 50 ilde "Bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri" gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.