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    50 ilde araç stokçularına operasyon

    50 ilde araç stokçularına operasyon

    Karabük merkezli 50 ilde "Bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri" gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
    • AA
    • 15.12.2021 - 10:42
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 11:03
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    Türkiye'nin gündeminde stokçuluk var.

    Temel gıda maddelerinden elektronik eşyalara kadar birçok kalemde ürün fırsatçılar tarafından stoklanıyor.

    Özellikle otomobil sektöründe ÖTV gibi birçok alanda fırsatlar yaratılmasına rağman piyasada sıfır araç bulunamıyor.

    CumhurBaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kapsamda halkı mağdur eden stokçuların üzerine kararlılıkla gidileceğini  açıklamıştı.Bu kapsamda fırsatçılara yönelik operasyon başlatıldı.

    50 ilde araç stokçularına operasyon #1

    50 iLDE OPERASYON

    Ekipler, otomobil stokçularına yönelik 50 ilde operasyon gerçekleştirdi.

    51 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

    Operasyonda Karabük merkezli 50 ilde "Bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri" gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    50 ilde araç stokçularına operasyon #2

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