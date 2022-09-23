Adana’da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi. Yakalanan 7 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın deşifresine yönelik operasyon düzenledi.

Suriye ile Irak’ta örgüt içinde faaliyet gösterdiği ve sonrasında yasa dışı yollarda Türkiye’ye giriş yapan 7 kişinin, Adana’da ikamet ettiğini tespit etti.

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, operasyon için harekete geçti.

7 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi

Şafak vakti 7 adrese, özel harekat timlerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüpheliler gözaltına alındı

Bazı evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak giren ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 7 kişiyi gözaltına aldı

İHA'nın haberine göre, sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.