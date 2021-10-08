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    Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı

    Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri geldi. Ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yine olay yerinde yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • İHA
    • 08.10.2021 - 13:28
    • Güncelleme : 08.10.2021 - 14:02
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    Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı

    Adıyaman'ın Siteler Mahallesi Karamusa Caddesi üzerinde seyir halinde olan Ramazan Alagöz idaresindeki 44 HY 671 plakalı otomobil,  Necati Bitişik idaresindeki 44 BF 147 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

    Çarpışma sonucu motosiklet ve otomobilin sürücüsü yaralandı.

    SÜRÜCÜLER HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralı sürücüler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Adıyaman da otomobil ile motosiklet çarpıştı #1

    Adıyaman da otomobil ile motosiklet çarpıştı #2

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