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Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı

Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı

Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri geldi. Ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yine olay yerinde yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.