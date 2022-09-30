Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zaporijya Nükleer Santrali'nin güvenliğini ve esir değişimindeki başarıyı değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ise Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile de telefonda görüştü.

Esir değişiminden duyulan memnuniyet dile getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede uzun süredir üzerinde çalıştıkları Rusya-Ukrayna arasındaki esir değişimini başarıyla sonuçlandırmış olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Zaporijya Nükleer Santrali'nin durumu da masada

Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracına yönelik mutabakatın işlediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, benzer bir yaklaşımın Zaporijya Nükleer Santrali bağlamında da sergilenebileceğini, santralin çevresinde askerden arındırılmış bir bölgenin tesisi yönünde gerekli arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık teklifinin geçerli olduğunu dile getirdi.

Barış vurgusu tekrarlandı

İHA'nın aktardığına göre Ukrayna’nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesinin diplomatik sürecin canlandırılması çabalarını zora sokacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşın barışçıl müzakereler yoluyla çözümü için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını söyledi.