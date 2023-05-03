52 ilde Kökünü Kurutma Operasyonu 2 bin 841 güvenlik personelin katılımıyla 52 ilde Kökünü Kurutma Operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında 524 şüpheli gözaltına alındı...

AA

Ankara merkezli 52 ilde Kökünü Kurutma Operasyonu yapıldı...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu imalatçı ve tacirlerinin de aralarında bulunduğu 524 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Operasyonlara 2 bin 841 güvenlik personelinin katıldığı açıklayan Soylu, şöyle devam etti:

"Afganistan-İran-Türkiye hattındaki uyuşturucu rotasını değiştirdik"

598 şüpheliye yönelik yapılan operasyon, sabahın ilk ışıklarında başladı. Uyuşturucu ile büyük bir mücadele veriyoruz. Uyuşturucunun finans ayağını takip ediyoruz. Avrupa ve Amerika uyuşturucuya karşı pes etmiştir. Avrupa'nın birçok ülkesinde narkoshop'lar açılıyor. Biz ise Afganistan-İran-Türkiye hattındaki uyuşturucu rotasını değiştirdik.

Uyuşturucuya bağlı ölümler 270'lere kadar düştü

Türkiye'de uyuşturucuya bağlı ölümler 2016 yılında 941 iken, 2022'de 270 oldu. Kökünü kurutma mücadelesi sonuç vermektedir. 124 bin metruk bina vardı uyuşturucunun kullanıldığı. Bunların 111 bini yıkıldı. 65 ildeki kanalizasyonlardan numune alınmaktadır. Türkiye, mücadele gücünü sürekli olarak yükseltmiştir.

Cezaevlerindeki uyuşturucu taciri sayısı 126 bine yükseldi