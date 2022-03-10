52 kişi daha Varşova'daki elçilik aracılığıyla Türkiye’ye döndü

52 kişi daha Varşova'daki elçilik aracılığıyla Türkiye’ye döndü

Türkiye’nin Varşova Büyükelçiliği, Ukrayna – Polonya sınırını geçen 52 kişiyi daha otobüsle Türkiye’ye yolcu etti.

Ukrayna'da Rus birliklerin düzenlediği askeri harekat nedeniyle çıkan savaşın ardından tahliyeler devam ediyor.

Ülkeden sınır ülkelere kaçan kişilerin sayısı milyonları bulurken, Türk vatandaşlarının tahliyesi için elçilikler de çalışıyor.

Türkiye’nin Varşova Büyükelçiliği de, bu kapsamda tahliye çalışmalarına devam ediyor.

52 KİŞİ DAHA TÜRKİYE'YE GELİYOR

Elçilik, Ukrayna – Polonya sınırını geçen 52 kişiyi daha otobüsle Türkiye’ye yolcu etti.

"YOLLARI AÇIK OLSUN"

Varşova Büyükelçiliği açıklamasında “Bugün de Ukrayna’dan Polonya’ya gelen ve ülkemize gitmek isteyen 52 vatandaş/soydaş/Ukraynalıyı ülkemize yolcu ettik. Yolları açık olsun” ifadelerini kullandı.









