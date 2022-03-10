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    52 kişi daha Varşova'daki elçilik aracılığıyla Türkiye’ye döndü

    Türkiye’nin Varşova Büyükelçiliği, Ukrayna – Polonya sınırını geçen 52 kişiyi daha otobüsle Türkiye’ye yolcu etti.
    • DHA
    • 10.03.2022 - 17:47
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    52 kişi daha Varşova'daki elçilik aracılığıyla Türkiye’ye döndü

    Ukrayna'da Rus birliklerin düzenlediği askeri harekat nedeniyle çıkan savaşın ardından tahliyeler devam ediyor.

    Ülkeden sınır ülkelere kaçan kişilerin sayısı milyonları bulurken, Türk vatandaşlarının tahliyesi için elçilikler de çalışıyor.

    Türkiye’nin Varşova Büyükelçiliği de, bu kapsamda tahliye çalışmalarına devam ediyor.

    52 KİŞİ DAHA TÜRKİYE'YE GELİYOR

    Elçilik, Ukrayna – Polonya sınırını geçen 52 kişiyi daha otobüsle Türkiye’ye yolcu etti.

    "YOLLARI AÇIK OLSUN"

    Varşova Büyükelçiliği açıklamasında “Bugün de Ukrayna’dan Polonya’ya gelen ve ülkemize gitmek isteyen 52 vatandaş/soydaş/Ukraynalıyı ülkemize yolcu ettik. Yolları açık olsun” ifadelerini kullandı.

    52 kişi daha Varşova daki elçilik aracılığıyla Türkiye’ye döndü #1

    52 kişi daha Varşova daki elçilik aracılığıyla Türkiye’ye döndü #2

    52 kişi daha Varşova daki elçilik aracılığıyla Türkiye’ye döndü #3


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