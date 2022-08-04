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- Kilis’te, PKK/YPG’li terörist tutuklandı
Kilis’te, PKK/YPG’li terörist tutuklandı
Suriye’de PKK/YPG içinde faaliyet gösterip yasa dışı yollarla Kilis’e gelip yerleştiği tespit edilen terörist tutuklandı.
- 04.08.2022 - 14:39
- Güncelleme : 04.08.2022 - 14:47
Kilis’te, terörle mücadele kapsamında aralıksız sürüyor…
Geçmişte Suriye'de terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet gösteren ve ismi açıklanmayan Suriye uyruklu şüphelinin, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçiş yaptığı ve Kilis'te yaşadığı bilgisine ulaşıldı.
Kaldığı adrese operasyon düzenlendi
DHA’nın haberine göre; İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarla, şüphelinin belirlenen adresine operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan şüpheli, sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.