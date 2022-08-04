Kilis’te, PKK/YPG’li terörist tutuklandı

Suriye’de PKK/YPG içinde faaliyet gösterip yasa dışı yollarla Kilis’e gelip yerleştiği tespit edilen terörist tutuklandı.

Kilis’te, terörle mücadele kapsamında aralıksız sürüyor…

Geçmişte Suriye'de terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet gösteren ve ismi açıklanmayan Suriye uyruklu şüphelinin, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçiş yaptığı ve Kilis'te yaşadığı bilgisine ulaşıldı.

Kaldığı adrese operasyon düzenlendi

DHA’nın haberine göre; İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarla, şüphelinin belirlenen adresine operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüpheli, sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.