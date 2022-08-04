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    Kilis’te, PKK/YPG’li terörist tutuklandı

    Suriye’de PKK/YPG içinde faaliyet gösterip yasa dışı yollarla Kilis’e gelip yerleştiği tespit edilen terörist tutuklandı.
    • 04.08.2022 - 14:39
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 14:47
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    Kilis’te, PKK/YPG’li terörist tutuklandı

    Kilis’te, terörle mücadele kapsamında aralıksız sürüyor…

    Geçmişte Suriye'de terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet gösteren ve ismi açıklanmayan Suriye uyruklu şüphelinin, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçiş yaptığı ve Kilis'te yaşadığı bilgisine ulaşıldı.

    Kaldığı adrese operasyon düzenlendi

    DHA’nın haberine göre; İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarla, şüphelinin belirlenen adresine operasyon düzenlendi.

    Gözaltına alınan şüpheli, sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

    Kilis’te, PKK/YPG’li terörist tutuklandı #1


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