Amasya’da, alkollü sürücünün arkadaşı: İçmeyip de ne yapalım

Amasya’da, alkollü sürücünün arkadaşı: İçmeyip de ne yapalım

Taşova ilçesinde polisin kontrolünde durdurulan alkollü sürücünün yanındaki yolcu, trafik polislerine "İçmeyip de ne yapalım” diyerek savunma yaptı.

Amasya’nın Taşova ilçesinde yapılan yol kontrol uygulamasında ticari araç kullanan S.T. (33), trafik polisleri tarafından durduruldu.

S.T., 0.35 promil alkollü çıkınca yanındaki yolcu, polise "İçmeyip de ne yapalım?" savunmasında bulundu.

“İÇMEYİN DİYE BİR ŞEY SÖYLEMİYORUZ”

Polis, "İçmeyin diye bir şey söylemiyoruz ama araç kullanırken içmeyin." şeklinde cevap verdi.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Alkollü sürücü S.T.’ye, alkollü araç kullanmaktan ve araç muayenesi olamamasından dolayı toplamda 2 bin 250 lira ceza yazıldı.

Ehliyetine ise 6 ay el konuldu.