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    Bursa'da yolcu otobüsü devrildi

    Bursa'da lastiği patlayan yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki su kanalına devrildi.
    • DHA
    • 08.03.2021 - 13:35
    • Güncelleme : 08.03.2021 - 13:47
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    Bursa'da yolcu otobüsü devrildi

    Bursa-Balıkesir karayolu, Karacebey ilçesi Karakoca mevkisinde meydana gelen olayda, Ali Erdemir’in sürücüsü olduğu yolcu otobüsü, lastiği patlayınca kontrolden çıkarak, yol kenarındaki su kanalına devrildi.

    18 YARALI

    Yan yatan otobüsteki 18 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

    İlk müdahaleleri sağlık ekiplerince yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

    Bursa da yolcu otobüsü devrildi #1

    Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan Bursa-Balıkesir karayolu, devrilen otobüsün kaldırılmasının ardından açıldı.

    Bursa da yolcu otobüsü devrildi #2

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