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    Antalya'da hortum paniği

    Alanya ilçesi açıklarında denizde oluşan dev hortum, endişeye neden olurken o anlar kameralara yansıdı.
    • 07.11.2022 - 15:27
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 15:54
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    Antalya'da hortum paniği

    Antalya bugün eksrem doğa olaylarına sahne oldu.

    Kemer ilçesinde 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'na bu sabah kar yağarken, kentin doğu ilçelerinden Alanya'da ise denizde dev hortum oluştu.

    Hortum endişeye neden oldu

    Konaklı Mahallesi açıklarında karaya yakın noktada oluşan dev hortum, endişeye neden oldu.

    Hortum mahallenin birçok noktasından görüldü ve cep telefonuyla görüntülendi.

    Antalya'da hortum paniği VİDEO

    Hortumun görüntülerini çekenler, "Vay canına", "Arkadaşlar denizden efsane şekilde su kaldırıyor havaya" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.
    Karaya doğru ilerleyen hortum, sahile ulaşmadan kayboldu.

    Antalya da hortum paniği #1

    Antalya da hortum paniği #2

    Antalya da hortum paniği #3


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