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Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu
Fiziki takip sonucu, belirlenen şüpheli yakalanırken, 263 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
- 21.11.2022 - 16:47
Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele son sürat devam ediyor...
Aydın'ın Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Takip sonucu bir kişi gözaltına alındı
Edinilen bilgiye göre, uzun süredir fiziki takibe aldıkları bir aracı Kuştur uygulama noktasında durduran narkotik ekipleri Ö.Y., isimli şüpheliyi gözaltına aldı.
263 gram uyuşturucu bulundu
Araçta yaptıkları aramada ön kaputunun içinde saklanmış vaziyette poşetlere sarılı 263 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüpheli yapılan sorgulamanın ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.