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    Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu

    Fiziki takip sonucu, belirlenen şüpheli yakalanırken, 263 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
    • 21.11.2022 - 16:47
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    Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu

    Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele son sürat devam ediyor...

    Aydın'ın Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

    Takip sonucu bir kişi gözaltına alındı

    Edinilen bilgiye göre, uzun süredir fiziki takibe aldıkları bir aracı Kuştur uygulama noktasında durduran narkotik ekipleri Ö.Y., isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

    263 gram uyuşturucu bulundu

    Araçta yaptıkları aramada ön kaputunun içinde saklanmış vaziyette poşetlere sarılı 263 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

    Şüpheli yapılan sorgulamanın ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

    Kuşadası nda uyuşturucu operasyonu #1

    Kuşadası nda uyuşturucu operasyonu #2


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