58 ilde ‘change’ olduğu iddiasıyla 308 araç incelenecek

Gaziantep merkezli 57 ilde düzenlenen operasyonda, “change” olduğu iddiasıyla 308 aracın incelenmesine başlandı.

Gaziantep Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Asayiş Daire Başkanlığı’nın koordinesinde yurt genelindeki çalıntı araçların bulunması amacıyla çalışma başlattı.

58 İLDE BU YÖNTEMİ KULLANDILAR

İnternet ve sosyal medya platformlarındaki paylaşımlarda ağır hasarlı, kazalara karışan ve tamiratı mümkün olmayan araçların tamirini gerçekleştiren iş yeri sahiplerinin alım-satım yaptıklarını tespit eden ekipler, 58 ilde bu yönteme tabi tutulan 308 aracın trafikte olduğu bilgisine ulaştı.

303 ARAÇ İNCELEMEYE ALINDI

Gaziantep'teki 5 araç ve diğer illerdeki 303 aracın, eş zamanlı olarak Kriminal Polis Laboratuvarı'nda incelenmesine başlandı.