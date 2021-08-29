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    Adıyaman’da trafik kazası 4 yaralı

    Adıyaman-Kahta yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 29.08.2021 - 08:02
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    Adıyaman’da trafik kazası 4 yaralı

    Adıyaman-Kahta karayolunun 5’inci kilometresinde, Süleyman Kaplan yönetimindeki otomobil ile Emine Zuhal Solgun yönetimindeki otomobil çapıştı.

    4 KİŞİ YARALANDI

    Kazada Elif Sude Kaplan, Yüsre Kaplan, Zehra Aydın ve Hülya Öncel yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

    Hastanede tedavi altına yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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