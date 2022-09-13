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    6 ilde sahte belgelerle 50 milyon dolarlık vurgun yaptılar

    Muğla merkezli 6 ilde, sahte belgelerle dolandırıcılıkla ilgili olarak gözaltına alınan 11 kişiden 10'u, Datça ilçesinde sevk edildikleri adliyede dün tutuklandı.
    • 13.09.2022 - 13:19
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 13:33
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    6 ilde sahte belgelerle 50 milyon dolarlık vurgun yaptılar

    Muğla'da Datça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında; vatandaşları sahte belgeler, sahte banka teminat mektuplarıyla kandırarak yüksek değerdeki arsa ve tarlalarını satın alıp kurdukları paravan şirketler arasında devrederek dolandıran şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

    Eş zamanlı operasyonlar düzenlendi

    Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, geçen 9 Eylül'de Datça, Menteşe, Bodrum ve Milas ilçelerinin yanı sıra İstanbul, İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Operasyonlarda holding sahibi Belma Kuvancı (39) ile M.Y. (36), Ö.S. (30), M.Ç (31), N.T.( 37), F.C. (43), G.C. (41), O Y.(35), M.G. (33), M F. (43) ve Y.K. (34) gözaltına alındı.

    6 ilde sahte belgelerle 50 milyon dolarlık vurgun yaptılar VİDEO

    10 kişi tutuklandı

    Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda sahte sigorta belgesi, sahte banka teminat mektupları, dolandırılarak alınan tapular, sahte diplomat kimliği, 2 tabanca ile 52 mermi ele geçirildi.

    DHA'nın haberine göre 6 ilde gözaltına alınan 11 şüpheli, Datça'da adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden aralarından holding sahibi Belma Kuvancı'nın da bulunduğu 10'u tutuklandı, M.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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