İstanbul polisi, 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda, piyasa değeri 1 milyonu bulan bin 937 litre alkol ve çok sayıda etiket ve bidonu ele geçirdi. Baskında 18 kişi gözaltına alındı.

Yeni yıla sayılı günler kala sahte alkoller yeniden piyasaya çıktı...

Bu kapsamda 81 ilde denetimler sıkılaştırıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri operasyon için düğmeye bastı.

6 ilde eş zamanlı operasyon

Sahte alkol yapımında kullanılan sıvı malzemelerin üretiminin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, birçok imalathane ve depo ile 20 şüphelinin tespit edildiği belirtildi.

Çalışmaların devamında bu sabah, 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

18 gözaltı

Bu baskınlarda 18 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lirayı aşan 1 ton 937 litre alkollü içki sıvısı, çok sayıda litrelik bidon ve etiket ele geçirildi.

6 ilde yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu VİDEO



Sahte içkiler dezenfektan bidonlarına dolduruldu

Şebekenin, içki sıvısını dezenfektan etiketli bidonlarla piyasaya sürmeye hazırlandığı, ele geçirilen malzemelerin içki yapımında kullanıldığı anlaşıldı.

Üretilen söz konusu sahte içkilere imha edilmek üzere el konulurken, yapılan incelemelerde şüphelilerin, alkollü içki sıvılarını dezenfektan etiketli litrelik bidonlar halinde piyasaya sürme hazırlığında oldukları anlaşıldı.

Bu malzemelerin aynı zamanda içki yapımında kullanıldığı kaydedildi.

2 firari için çalışmalar sürüyor

Yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi'ne getirildi.

Zanlılar hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde tahkikat işlemlerinin devam ettiği belirtilirken, firari durumda olan 2 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.