6 yaşında çocuk gelin iddiası: Adliye önünde Gümüşel ve İstekli’ye destek

Mahmut Efendi Cemaati’nden adliye önünde açıklama geldi. Cemaat üyelerinden biri, “Bu filmi daha önce izlettiler bize. Yusuf hocamızın bu şekilde gözaltına alınmasını anlamıyoruz” dedi.

Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G., iddiaya göre 6 yaşındayken babası tarafından kendisinden yaşça büyük Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirildi.

Kız çocuğuna bunun oyun olduğu söylendi ve tecavüz o yaşlardayken başladı.

İkisi de gözaltına alındı

Uzun yıllar istismara maruz kalan kız çocuğu, 2 yıl önce hem annesinden hem babasından hem de evlendirildiği Kadir İstekli’den şikayetçi oldu.

Dava 2022 yılında gün yüzüne çıktı ve Türkiye adeta ayaklandı.

Her kesimden sesler yükselirken, dün Gümüşel ve İstekli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

50 kişi adliye önünde desteklemeye gitti

2 zanlı gözaltına alındıktan sonra bu sabah Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Şüphelilerin sorgusu devam ederken, Gümüşel ve İstekli'ye destek için yaklaşık 50 kişi de adliye önüne geldi.

İHA'nın haberine göre Mahmut Efendi Cemaati’nin üyesi olduğunu belirten Recep Konuk, grup adına açıklama yaptı.

Mahmut Efendi Cemaati’nden adliye önünde açıklama VİDEO

‘Yusuf hocamıza iftira atıldı’ savunması

Konuk, şunları söyledi:

"Yaklaşık 2 yıl önce yargıya intikal etmiş bir olayın, azgın azınlığın baskılarıyla pompalamasıyla birlikte şu an hocalarımızın derdest edilip, tutuklamaya döndürülmesini esefle kınadığımızı buradan arz ediliyorum. Henüz yargı sürecinde olan bir konuyu atılan iftiralarla birlikte özellikle Yusuf hocamızın bu şekilde gözaltına alınıp, tutuklamaya sevk edilmesini anlam veremediğimizi kamuoyuna açıklamak istiyoruz.





“Bu filmi daha önce izlettiler bize”

Buradan tüm Türkiye'deki vicdanlara sesleniyorum. Bir takım iftiralarla, baskılarla olayı bu şekilde tarikatlar kötüdür, cemaatler kötüdür algısını asla kabul etmediğimizi beyan etmek istiyoruz. Hepinize de selam ediyoruz. Kardeşimin de söylediği gibi bu filmi daha önce izlettiler bize.





“Kötü yolda olan bir hanıma bir giysi giydirildi”

Bir tane kötü yolda olan bir hanıma bir giysi giydirildi ve onu gerçekmiş gibi Türkiye'ye sunuldu ve bir algı operasyonu oldu. Bunun algı operasyonu olduğunu bizler görüyoruz. İnşallah buradan bütün Türkiye halkına sesleniyoruz. Vicdanlara sesleniyoruz. Bunun bir algı operasyonu olduğunu biz görüyoruz. İnşallah bu zamanla da ortaya çıkacaktır. Hepinize teşekkür ediyoruz.”