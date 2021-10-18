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- Zonguldak’ta maden ocağında göçük meydana geldi
Zonguldak’ta maden ocağında göçük meydana geldi
Kilimli ilçesinde ruhsatı iptal edilen bir maden ocağında göçük meydana geldi. Tavanı çöken maden ocağında mahsur kalan 3 işçiden 2’si kurtarıldı.
- DHA
- 18.10.2021 - 16:30
- Güncelleme : 18.10.2021 - 17:14
Zonguldak’ın Kilimli ilçesi Güntepe mevkisinde bulunan, daha önce ruhsatı bulunan ancak eksiklikleri nedeniyle ruhsatı iptal edilen maden ocağında, öğle saatlerinde göçük meydana geldi.
Olay sırasında maden ocağında bulunan 3 işçi, tavanı çöken göçükte mahsur kaldı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve polis ekipleri, geniş güvenlik önlemleri aldı.
İşçilere ulaşmak için başlatılan çalışmalarda 2 işçi göçük altından çıkarılırken, Erdal Eşkar isimli işçiye henüz ulaşılamadı.
Zonguldak’ta maden ocağında göçük meydana geldi VİDEO
TTK EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri, göçük altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Göçükte kalan maden işçisini kurtarma çalışmaları sürüyor.