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    81 ilde 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi

    Ülke genelinde eş zamanlı yapılan operasyona 47 bin personel katılım sağladı. Denetim kapsamında aranması olan 821 kişi yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2022 - 14:56
    • Güncelleme : 27.08.2022 - 15:06
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    81 ilde 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi

    Genel asayişin, kamu düzeninin devamının ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla ülke genelinde eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur' denetimi yapıldı.

    İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince gerçekleştirilen denetimde birçok vatandaşa ceza yağdı.

    Aranan 821 kişi yakalandı

    81 ilde yapılan uygulamalara, 47 bin 102 personel katılım sağladı.

    Çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan 821 kişi şahıs yakalanırken 4'ü çocuk olmak üzere toplam 16 kayıp kişi bulundu.

    20 umuma açık işetlemeye ceza kesildi

    Öte yandan 6 bin 612 metruk bina ve 5 bin 393 park-bahçe kontrol edildi, 16 bin 621 umuma açık yer denetlendi ve denetimlerde 20 umuma açık yere işlem yapıldı.

    81 ilde Türkiye Güven Huzur Uygulaması gerçekleştirildi #1

    475 araç trafikten men edildi

    151 bin 606 aracın kontrol edildiği uygulamada aynı zamanda, 12 bin 888 araca işlem yapılırken, 475 araç trafikten men edildi ve 33 aranan araç tespit edildi.

    81 ilde Türkiye Güven Huzur Uygulaması gerçekleştirildi #2

    Kaçak alkol ve sigara bulundu

    Çok sayıda silah, muhtelif miktarda uyuşturucu maddenin bulunduğu denetimde, 2 bin 767 paket kaçak sigara ve 6 litre kaçak içki ele geçirildi.

    81 ilde Türkiye Güven Huzur Uygulaması gerçekleştirildi #3

    81 ilde Türkiye Güven Huzur Uygulaması gerçekleştirildi #4


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