Kahramanmaraş’ta alacak verecek kavgası

HUsumetli iki grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Dr. Şeref Ertekin Caddesi'nde, aralarında alacak-verecek meselesi olan iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

2 ÖLÜ, 4 YARALI

Taraflar birbirlerine silah ve bıçaklarla saldırırken, yaralanan Halil İbrahim Ertekin ve Bahri Ardıç, kaldırıldıkları Afşin Devlet Hastanesi'nde hayatlarını kaybetti. Yaralılar Ö.E., S.A., B.A. ve A.A. ise ambulanslarla bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.