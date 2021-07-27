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    Kahramanmaraş’ta alacak verecek kavgası

    HUsumetli iki grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 27.07.2021 - 09:13
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 09:38
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    Kahramanmaraş’ta alacak verecek kavgası

    Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Dr. Şeref Ertekin Caddesi'nde, aralarında alacak-verecek meselesi olan iki grup arasında tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

    2 ÖLÜ, 4 YARALI

    Taraflar birbirlerine silah ve bıçaklarla saldırırken, yaralanan Halil İbrahim Ertekin ve Bahri Ardıç, kaldırıldıkları Afşin Devlet Hastanesi'nde hayatlarını kaybetti. Yaralılar Ö.E., S.A., B.A. ve A.A. ise ambulanslarla bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kahramanmaraş’ta alacak verecek kavgası #1

    Kahramanmaraş’ta alacak verecek kavgası #2

    Kahramanmaraş’ta alacak verecek kavgası #3

    Kahramanmaraş’ta alacak verecek kavgası #4

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