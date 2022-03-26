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    Marmaray'da maske tartışması

    Marmaray'da maske tartışması

    Marmaray'da 2 yolcu arasında yaşanan maske takma tartışması başka yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
    • DHA
    • 26.03.2022 - 10:07
    • Güncelleme : 26.03.2022 - 11:19
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    Koronavirüse karşı alınan önlemlerden biri olan maske takma zorunluluğu kısmen kaldırıldı.

    Havalandırmaya uygun alanlarda maske takmanın zorunluluktan çıkması ile birlikte mesafenin korunamadığı toplu alanlarda maske kullanımı devam ediyor.

    Bu durum tartışmalara neden oluyor. Bu tartışmalardan biri din istanbul'da yaşandı.

    MARMARAY'DA MASKE TARTIŞMASI

    Pendik durağındaki Marmaray treninde dün akşam saatlerinde maske takan kadın yolcu, maskesi takılı olmayan başka bir yolcuyu uyardı.

    İkili arasında tartışma yaşandı. Diğer yolcular da geç kaldıklarını söyleyerek duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine özel güvenlik görevlilerine haber verildi.

    Marmaray'da maske tartışması VİDEO

    "BENİM İÇİN TEHLİKE ARZ EDİYOR"

    Maske takmayan yolcuya tepki gösteren yolcu güvenlik  görevlilerine, "Bu kişi benim için tehlike arz ediyor. Almanızı istiyorum. Şikayetçi olmayacağım" dedi. Yaşanan tartışma başka yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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