- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bolu'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Bolu'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
- DHA
- 04.06.2021 - 16:47
- Güncelleme : 04.06.2021 - 16:51
Bolu TEM Otoyolu'nun Yukarısoku mevkisinde, 21 yaşındaki Hüseyin Sarıçam yönetimindeki 06 BY 2605 plakalı hafif ticari araç, Murat Öztürk’ün emniyet şeridine park ettiği 06 KD 330 plakalı kamyona çarptı.
21 YAŞINDAKİ BERKE HAYATINI KAYBETTİ
Kamyona çarpan araç devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde araçtaki 21 yaşındaki Berke Ahmet Kocaoğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Araçta sıkışın sürücü Hüseyin Sarıçam ile 21 yaşındaki Enes Şahan ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Bolu'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı VİDEO
KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Berke Ahmet Kocaoğlu’nun cenazesi incelemenin ardından morga gönderildi.
Bu arada, Murat Öztürk’ün duraklama yapmanın yasak olduğu TEM Otoyolu'nda tuvaletini yapmak için aracını park ettiği belirtildi.
Gözaltına alınan Murat Öztürk, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazanın olduğu yerin 100 metre gerisinde bir dinlenme tesisi olduğu belirlendi.