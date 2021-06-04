Bolu'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Sürücüsünün tuvaletini yapmak için, emniyet şeridine park ettiği kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti.

Bolu TEM Otoyolu'nun Yukarısoku mevkisinde, 21 yaşındaki Hüseyin Sarıçam yönetimindeki 06 BY 2605 plakalı hafif ticari araç, Murat Öztürk’ün emniyet şeridine park ettiği 06 KD 330 plakalı kamyona çarptı.

21 YAŞINDAKİ BERKE HAYATINI KAYBETTİ

Kamyona çarpan araç devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde araçtaki 21 yaşındaki Berke Ahmet Kocaoğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Araçta sıkışın sürücü Hüseyin Sarıçam ile 21 yaşındaki Enes Şahan ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

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KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Berke Ahmet Kocaoğlu’nun cenazesi incelemenin ardından morga gönderildi.



Bu arada, Murat Öztürk’ün duraklama yapmanın yasak olduğu TEM Otoyolu'nda tuvaletini yapmak için aracını park ettiği belirtildi.

Gözaltına alınan Murat Öztürk, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazanın olduğu yerin 100 metre gerisinde bir dinlenme tesisi olduğu belirlendi.



