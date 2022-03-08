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    İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

    Emniyet ekiplerinin başlattığı uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 25 adrese baskın yapıldı. Baskında yakalanan 20 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 08.03.2022 - 08:58
    • Güncelleme : 08.03.2022 - 09:18
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    İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

    İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

    25 ADRESE ŞAFAK OPERASYONU

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pendik, Tuzla, Kartal, Maltepe ve Eyüp Sultan ilçelerinde 25 adrese şafak operasyonu yaptı.

    20 KİŞİ GÖZALTINDA

    Eş zamanlı operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

    İstanbul da uyuşturucu operasyonu #1

    İstanbul da uyuşturucu operasyonu #2

    İstanbul da uyuşturucu operasyonu #3

    İstanbul da uyuşturucu operasyonu #4

    İstanbul da uyuşturucu operasyonu #5


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