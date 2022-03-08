İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Emniyet ekiplerinin başlattığı uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 25 adrese baskın yapıldı. Baskında yakalanan 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

25 ADRESE ŞAFAK OPERASYONU

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pendik, Tuzla, Kartal, Maltepe ve Eyüp Sultan ilçelerinde 25 adrese şafak operasyonu yaptı.

20 KİŞİ GÖZALTINDA

Eş zamanlı operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde bulundu.