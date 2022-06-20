Petrol
113.47
0.31%
Euro
18.2305
0.25%
Dolar
17.316
-0.05%
Altın
1.026
0.15%
Borsa
2533
0.00%
Bitcoin
349.790
8.15%
BTXN Coin
8.44
13.44%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    İstanbul’da, helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

    18 adreste uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen helikopter destekli operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
    • 20.06.2022 - 09:04
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 10:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul’da, helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

    İstanbul’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…

    İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarını mercek altına aldı.

    DHA’nın haberine göre; Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 35 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlar düzenlendi. 18 farklı adreste arama yapıldı.

    Polis helikopteri destekli operasyon

    Operasyon düzenlenen  Esenyurt Sultaniye Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katında, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polis helikopteri de operasyona destek verdi.

    Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

    İstanbul’da, helikopter destekli uyuşturucu operasyonu VİDEO

    İstanbul’da, helikopter destekli uyuşturucu operasyonu #1

    İstanbul’da, helikopter destekli uyuşturucu operasyonu #2

    İstanbul’da, helikopter destekli uyuşturucu operasyonu #3


    İlginizi Çekebilir

    İran, Bitcoin madenciliğini yeniden yasaklıyor
    Teknoloji

    İran, Bitcoin madenciliğini yeniden yasaklıyor

    Oturduğunuz yerden düzenli getiriler alabilirsiniz
    CryptoTrader

    Oturduğunuz yerden düzenli getiriler alabilirsiniz

    İzmir'de ölümlü trafik kazası kamerada
    3. Sayfa

    İzmir'de ölümlü trafik kazası kamerada

    Görüş Bildir