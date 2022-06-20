18 adreste uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen helikopter destekli operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarını mercek altına aldı.

DHA’nın haberine göre; Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 35 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlar düzenlendi. 18 farklı adreste arama yapıldı.

Polis helikopteri destekli operasyon

Operasyon düzenlenen Esenyurt Sultaniye Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katında, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Polis helikopteri de operasyona destek verdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

İstanbul’da, helikopter destekli uyuşturucu operasyonu VİDEO

