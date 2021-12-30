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    Bursa'daki alkollü sürücü kazadan sonra uyuyakaldı

    Alkollü olduğu belirlenen bir sürücünün yaptığı kazanın ardından uyuyakalması, çevredekilerin şaşkınlığına neden oldu.
    • İHA
    • 30.12.2021 - 09:15
    • Güncelleme : 30.12.2021 - 09:53
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    Bursa'daki alkollü sürücü kazadan sonra uyuyakaldı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesi Beşyol Mahallesi'nde, alkollü olduğu ifade edilen sürücü kaza yaptı.

    Çevredekiler ise kazanın ardından sürücünün yardımına gitti.

    DURUMU ÇEVREDEKİLER POLİSE BİLDİRDİ

    Uyuyakalan sürücüyü görenler gözlerine inanamazken, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdiler.

    Olay yerine gelen polis ekipleri sürücüyü uyandırmaya çalıştı.

    Daha sonra uyanan sürücü polis merkezine götürüldü.

    Bursa'daki alkollü sürücü kazadan sonra uyuyakaldı VİDEO


    Bursa daki alkollü sürücü kazadan sonra uyuyakaldı #1

    Bursa daki alkollü sürücü kazadan sonra uyuyakaldı #2

    Bursa daki alkollü sürücü kazadan sonra uyuyakaldı #3

    Bursa daki alkollü sürücü kazadan sonra uyuyakaldı #4

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