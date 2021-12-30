Haberler

3. Sayfa Haberleri

Bursa'daki alkollü sürücü kazadan sonra uyuyakaldı

Bursa'daki alkollü sürücü kazadan sonra uyuyakaldı

Alkollü olduğu belirlenen bir sürücünün yaptığı kazanın ardından uyuyakalması, çevredekilerin şaşkınlığına neden oldu.