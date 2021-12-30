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- Bursa'daki alkollü sürücü kazadan sonra uyuyakaldı
Bursa'daki alkollü sürücü kazadan sonra uyuyakaldı
Alkollü olduğu belirlenen bir sürücünün yaptığı kazanın ardından uyuyakalması, çevredekilerin şaşkınlığına neden oldu.
- İHA
- 30.12.2021 - 09:15
- Güncelleme : 30.12.2021 - 09:53
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Beşyol Mahallesi'nde, alkollü olduğu ifade edilen sürücü kaza yaptı.
Çevredekiler ise kazanın ardından sürücünün yardımına gitti.
DURUMU ÇEVREDEKİLER POLİSE BİLDİRDİ
Uyuyakalan sürücüyü görenler gözlerine inanamazken, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdiler.
Olay yerine gelen polis ekipleri sürücüyü uyandırmaya çalıştı.
Daha sonra uyanan sürücü polis merkezine götürüldü.
Bursa'daki alkollü sürücü kazadan sonra uyuyakaldı VİDEO