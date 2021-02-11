İstanbul'da lüks araçlı hırsızlar bir aracın farlarını çaldı

Bindikleri lüks araç ile park halindeki başka bir otomobilin yanına gelerek far hırsızlığı yapan şahısların görüntüleri, anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenler Kemer Mahallesi, Şehit Mustafa Dündar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, 9 Şubat Salı günü 23:15 sıralarında lüks araçla cadde üzerinde ilerleyen şüpheliler, park halinde duran bir aracı gözlerine kestirdi. Araçları ile geri geri gelen iki hırsız, 34 BBF486 plakalı aracın iki farını kısa sürede çaldıktan sonra, tampona da zarar vererek olay yerinden kaçtı.

MADDİ HASAR BÜYÜK

Araçta 25 bin liralık maddi hasar meydana geldi. Otomobili yol kenarında farları çalınmış şekilde gören polis ekipleri, araç sahibini arayarak olayı haber verdi.

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KAMERADAN KAÇAMADILAR

Polis, olayla ilgili çalışma başlatırken, hırsırsızlık anları da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

TAMPONU DAĞITTILAR

Araç sahibi Mehmet Ali Uzunkaya çok üzgün olduğunu belirterek, “Devriye atan polis arkadaşlar haber verdi. Farları alıp tamponu dağıtmışlar. Aracımda büyük maddi hasar oluştu. Mağdurum çok üzgünüm. Bunu yapanların yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum.” diye konuştu.