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    Hatay'da orman yangını

    Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
    • AA
    • 09.10.2020 - 11:53
    • Güncelleme : 09.10.2020 - 11:53
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    Hatay'da orman yangını

    Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen yangın, kente de sıçradı.

    Durumu fark eden vatandaşlar ise durumu yetkililere bildirdi.

    MÜDAHALE EDİLİYOR

    İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgeye helikopter, arazöz, su tankı ve dozer yönlendirildi.

    Bazı evleri tehdit ettiği bildirilen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

    Hatay'da orman yangını ViDEO

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    Hatay da orman yangını #5

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