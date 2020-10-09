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Hatay'da orman yangını
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
- AA
- 09.10.2020 - 11:53
- Güncelleme : 09.10.2020 - 11:53
Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen yangın, kente de sıçradı.
Durumu fark eden vatandaşlar ise durumu yetkililere bildirdi.
MÜDAHALE EDİLİYOR
İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgeye helikopter, arazöz, su tankı ve dozer yönlendirildi.
Bazı evleri tehdit ettiği bildirilen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.