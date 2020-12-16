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    İstanbul'da DEAŞ operasyonu

    İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.
    • AA
    • 16.12.2020 - 06:47
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    İstanbul'da DEAŞ operasyonu

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından kent genelinde önceden belirlenen adreslere baskın düzenlendi.

    18 KİŞİ GÖZALTINDA

    Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda ekipler, 18 şüpheliyi gözaltına aldı, adreslerde arama yaptı.

    Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

    İstanbul da DEAŞ operasyonu #1

    İstanbul da DEAŞ operasyonu #2

    İstanbul da DEAŞ operasyonu #3

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