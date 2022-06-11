İzmir'de 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çeşme ve Menderes üzerinden Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi aldındı.

Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan güçlerince Türk kara sularına itilen 11 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çeşme'nin yanında Menderes'te de kurtarıldılar

Diğer yandan göçmenlerin uğrak noıktalarından bir olan Menderes'te de lastik bot içerisinde bulunan 33 düzensiz göçmen Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildi.

İHA'nın haberine göre; olaya müdahala eden Sahil Güvenlik ekipleri, göçmenleri kurtardı.

Göç Müdürlüğüne teslim edildiler

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.