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    İzmir'de 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Çeşme ve Menderes üzerinden Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.
    • 11.06.2022 - 09:13
    • Güncelleme : 11.06.2022 - 09:46
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    İzmir'de 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

    İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi aldındı.

    Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan güçlerince Türk kara sularına itilen 11 düzensiz göçmeni kurtardı.

    Çeşme'nin yanında Menderes'te de kurtarıldılar

    Diğer yandan göçmenlerin uğrak noıktalarından bir olan Menderes'te de lastik bot içerisinde bulunan 33 düzensiz göçmen Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildi.

    İHA'nın haberine göre; olaya müdahala eden Sahil Güvenlik ekipleri, göçmenleri kurtardı.

    Göç Müdürlüğüne teslim edildiler

    Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    İzmir de 44 düzensiz göçmen kurtarıldı #1


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