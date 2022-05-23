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    Ankara merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
    • 23.05.2022 - 08:39
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 09:19
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    Ankara merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu

    Emniyet güçlerinin FETÖ'ye yönelik çalışmaları devam ediyor.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik  soruşturma başlatıldı.

    Yürütülen operasyon kapsamında tespit edilen şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullandığı, ayrıca haklarında ankesörlü ve sabit hatlardan tekil ve ardışık şekilde aranma gibi deliller bulunduğu belirlendi.

    53 gözaltı kararı

    DHA'nın haberine göre; 48'i, Dışişleri teşkilatı bünyesinde çeşitli kademelerde çalışırken örgütle üyelik veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan, başka kuruma nakil olan, istifa eden, 5'i ise aktif olarak çalışan toplam 53 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildi.

    Ankara merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu #1


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