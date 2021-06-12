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    Hatay'da trafik kazası: 4 ölü, 3 yaralı

    Antakya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 12.06.2021 - 13:54
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    Hatay'da trafik kazası: 4 ölü, 3 yaralı

    Antakya-İskenderun karayolu Uğur Mumcu Caddesi'nde, Durdu K. yönetimindeki 02 AAB 765 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjü aştı.

    Refüjü aşaran otomobil, karşı yönden gelen Tülin Ç. yönetimindeki 31 SV 771 plakalı otomobille çarpıştı.

    4 KİŞİ CAN VERDİ

    İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

    İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak yaralılardan 2’si daha kurtarılamadı.

    3 yaralının Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

    Hatay da trafik kazası: 4 ölü, 3 yaralı #1

    YOL YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI

    Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

    HIZ İBRESİ 120'DE TAKILI KALDI

    Bu arada kazaya neden olan otomobilinin hız ibresinin 120 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Bölgedeki hız sınırının ise 70 olduğu belirtildi.

    Ölen 4 kişinin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

    Hatay da trafik kazası: 4 ölü, 3 yaralı #2

    Hatay da trafik kazası: 4 ölü, 3 yaralı #3

    Hatay da trafik kazası: 4 ölü, 3 yaralı #4

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