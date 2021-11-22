Euro
12.6148
-0.73%
Dolar
11.1916
-0.53%
Altın
664.15
-0.61%
Borsa
1.737
0%
Bitcoin
652.077
-1.36%
BTXN Coin
21.50
7.50%
11ºC
İstanbul
Açık 11 C

    Manisa’da silahlı saldırı: 1 yaralı

    Manisa’da, Hasan D. (39) sokakta yürüdüğü sırada, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan Hasan D., hastaneye kaldırılırken, polis saldırganı arıyor.
    • DHA
    • 22.11.2021 - 04:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manisa’da silahlı saldırı: 1 yaralı

    Manisa’da saat 22.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Dere Mahallesi 3103 Sokakta Hasan D., sokak üzerinde tanımadığını iddia ettiği bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

    ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

    Hasan D.’yi sol bacağından vuran kişi kayıplara karışırken, silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Manisa’da silahlı saldırı: 1 yaralı #1

    YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralan Hasan D., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Olayla ilgili incelemesini sürdüren polis, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

    Manisa’da silahlı saldırı: 1 yaralı #2

     

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir