Manisa’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Manisa’da, Hasan D. (39) sokakta yürüdüğü sırada, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan Hasan D., hastaneye kaldırılırken, polis saldırganı arıyor.

Manisa’da saat 22.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Dere Mahallesi 3103 Sokakta Hasan D., sokak üzerinde tanımadığını iddia ettiği bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Hasan D.’yi sol bacağından vuran kişi kayıplara karışırken, silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralan Hasan D., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili incelemesini sürdüren polis, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.