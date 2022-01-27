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- 7 ilde 88 düzensiz göçmen yakalandı
7 ilde 88 düzensiz göçmen yakalandı
Çeşitli şehirlerde göçmen kaçakçılığına karşı düğmeye basıldı.
- AA
- 27.01.2022 - 17:04
- Güncelleme : 27.01.2022 - 17:05
Ülkemizde düzensiz göçmen kaçakçılığına göz açtırılmıyor.
Bu kapsamda Iğdır merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde düzensiz göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik İstanbul, Kocaeli, Bursa, Erzincan, Ağrı, Kars ve Iğdır'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
OPERASYONLARIN BİLANÇOSU
Operasyonlarda 88 düzensiz göçmen yakalandı. Konuyla ilgili ekiplerin çalışmalarının sürdüğü belirtildi.