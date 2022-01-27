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    7 ilde 88 düzensiz göçmen yakalandı

    Çeşitli şehirlerde göçmen kaçakçılığına karşı düğmeye basıldı.
    • AA
    • 27.01.2022 - 17:04
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 17:05
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    7 ilde 88 düzensiz göçmen yakalandı

    Ülkemizde düzensiz göçmen kaçakçılığına göz açtırılmıyor.

    Bu kapsamda Iğdır merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi.

    İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde düzensiz göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik İstanbul, Kocaeli, Bursa, Erzincan, Ağrı, Kars ve Iğdır'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

    OPERASYONLARIN BİLANÇOSU

    Operasyonlarda 88 düzensiz göçmen yakalandı. Konuyla ilgili ekiplerin çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

    Yakıt tankerinden 51 düzensiz göçmen çıktı ViDEO


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