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    Beşiktaş'ta tüneli kapatıp asker eğlencesi yaptılar

    Asker eğlencesi yapmak için bir araya gelen grup, motosiklet ve otomobillerle Dolmabahçe Tüneli'ni kapattı. Grubun meşaleler yakarak eğlendiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 06.11.2022 - 15:20
    • Güncelleme : 06.11.2022 - 15:56
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    Beşiktaş'ta tüneli kapatıp asker eğlencesi yaptılar

    Olay, dün akşam saatlerinde Beşiktaş'ta meydana geldi.

    Asker eğlencesi yapmak için bir araya geldiği öğrenilen grup, yaklaşık 40 motosiklet ve otomobillerle Dolmabahçe Tüneli'ni kapattı.

    DHA'nın haberine göre grup, kapatılan yolda meşaleler yakarak kutlama yaptı.

    Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı

    Grubun kapatılan yolda meşaleler yakarak yaptığı kutlama görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

    Büyük tepki çekti

    Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar, sosyal medya büyük tepki çekti.

    Beşiktaş'ta tüneli kapatıp asker eğlencesi yaptılar ViDEO

    Beşiktaş ta tüneli kapatıp asker eğlencesi yaptılar #1

    Beşiktaş ta tüneli kapatıp asker eğlencesi yaptılar #2

    Beşiktaş ta tüneli kapatıp asker eğlencesi yaptılar #3


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