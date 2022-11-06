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Beşiktaş'ta tüneli kapatıp asker eğlencesi yaptılar

Beşiktaş'ta tüneli kapatıp asker eğlencesi yaptılar

Asker eğlencesi yapmak için bir araya gelen grup, motosiklet ve otomobillerle Dolmabahçe Tüneli'ni kapattı. Grubun meşaleler yakarak eğlendiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.